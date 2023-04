Dirumorkan Muncul dalam Sekuel Indiana Jones, Ke Huy Quan: Saya Tidak Ingin Mengecewakan Penggemar

ERA.id - Aktor Ke Huy Quan menjawab rumor yang beredar di kalangan penggemar. Ke Huy Quan menyebut dia tidak ingin mengecewakan penggemar.

Rumor Ke Huy Quan yang akan muncul dalam sekuel Indiana Jones ini beredar sejak terjadinya reuni antara dirinya dengan Horrison Ford di atas panggung Oscar beberapa waktu lalu. Banyak penggemar yang menunggu kembalinya Ke Huy Quan ke film tersebut.

Namun rumor itu akhirnya ditepis oleh peraih Aktor Terbaim Oscar ke-93 itu. Ke Huy Quan memastikan dirinya tidak akan muncul dalam sekuel Indiana Jones, Dial of Destiny.

“Saya ingin mengatakan (ya), tapi tidak. Begini masalahnya. Saya tidak ingin mengecewakan para penggemar,” kata Ke Huy Quan.

Meski memastikan dia tidak akan muncul dalam sekuel tersebut, Ke Huy Quan mengakui dia sering kali bercanda akan kemungkinan tersebut. Menurutnya bisa bersatu kembali dengan Horrison Ford setelah 38 tahun adalah hal yang sangat istimewa.

“Saya selalu bercanda tentang hal itu, tetapi bersatu kembali dengan Harrison setelah 38 tahun, itu sangat istimewa,” katanya.

Ke Huy Quan sebelumnya pernah tampil dalam Temple of Doom, sekuel dari Raiders of the Lost Ark karya Steven Spielberg, pada tahun 1984. Saat itu ia masih berusia 12 tahun ketika beradu akting dengan Horrison Ford.

Sejak itu, ia tidak pernah lagi muncul dalam sekuel Indiana Jones. Akan tetapi pada ajang Oscar 2023, ia kembali dipertemukan di atas panggung dengan Horrison Ford, di mana dia menerima penghargaan Aktor Terbaik.