James Gunn Bakal Sutradarai Film Superman: Legacy, Tayang Tahun 2025

ERA.id - James Gunn resmi didapuk sebagai sutradara film superhero DC, Superman: Legacy. James juga akan terlibat sebagai penulis skenario untuk film tersebut.

Lewat Twitter miliknya, James Gunn mengonfirmasi kabar dirinya yang akan menjadi sutradara untuk film reboot Superman tersebut. Dalam pernyataan itu dia mengatakan Superman: Legacy akan tayang pada 11 Juli 2025.

"Ya, saya menyutradarai Superman: Legacy yang akan dirilis pada 11 Juli 2025," tulis James Gunn.

"Adik saya Matt memberi tahu saya ketika dia melihat tanggal rilisnya dia mulai menangis. Saya bertanya mengapa. Dia berkata, "Bung, ini hari ulang tahun Ayah." Saya tidak menyadarinya," lanjutnya.

James lantas mengatakan bahwa dirinya sudah lama mendapat tawaran untuk menggarap film superhero DC tersebut. Terlebih sejak kecil dia sangat mencintai komik dan film.

Meski mendapat tawaran sejak lama, James mengaku tidak langsung menyetujui hal tersebut. Hal ini lantaran dia tidak memiliki cara yang unik dan emosional yang baik untuk menggambarkan Superman.

Barulah setahun kemudian James Gunn mulai melirik Superman dengan banyak warisannya, seperti orang tua yang aristokrat hingga orang tua petani di bumi. Dua hal itu yang kemudian membuat James Gun akhirnya mau mengambil proyek ini.

