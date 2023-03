Dituding Lakukan Deepfake ke Gal Gadot di Film Shazam 2, Sutradara Beri Bukti Nyata ke Penggemar: Saya Mengarahkan dari Jauh

ERA.id - Sutradara Shazam! Furry of the Gods, David F. Sandberg buka suara terkait tudingan deepfake di filmnya. David membantah telah menggunakan deepfake ke Gal Gadot yang muncul sebagai cameo di film tersebut.

Tudingan deepfake ini datang setelah Gal Gadot membuat kejutan untuk penggemar dengan muncul di film Shazam! Fury of the Gods. Gal Gadot yang kembali menjadi Wonder Woman muncul saat membangkitkan Billy Batson atau Shazam dari kematian.

Sayangnya kedatangan Gal Gadot itu dituding berkat deepfake atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat video, foto, atau audio tiruan yang meyakinkan. Menanggapi hal itu, David membantah dirinya melakukan deepfake terhadap Gal Gadot. Ia menegaskan bekerja sama dengan Gal Gadot dari jarak jauh.

"Cameo tertentu di Shazam! Fury Of the Gods harus syuting di Inggris, tapi saya tidak bisa pergi karena masalah visa jadi saya mengarahkan dari jarak jauh," kata David di Twitter-nya sambil menyertakan video dirinya yang mengarahknan adegan Gal Gadot dari jauh.

"Itu bukan deepfake seperti yang diyakini beberapa orang," tegasnya.

A certain cameo in #ShazamFuryOfTheGods had to be shot in England but I couldn’t go because of a visa issue so I directed remotely. It wasn’t a deepfake as some believe. pic.twitter.com/p8ODDHWe9Q