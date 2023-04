Pilih Main di Film Olivia Wilde, Harry Styles Tolak Tawaran Jadi Pangeran Eric di The Little Mermaid

ERA.id - Sutradara The Little Mermaid, Rob Marshall, mengungkap bahwa Harry Styles sempat menerima tawaran untuk membintang karyanya. Tetapi tawaran sebagai Pangeran Eric ditolak Harry.

Bersama dengan Entertainment Weekly, Rob mengaku sempat bertemu dan menawarkan peran Pangeran Eric kepada mantan personel One Direction itu. Sayangnya Harry memilih untuk bermain dalam film yang lebih gelap yaitu Don’t Worry Darling.

“Kami bertemu dengannya. Dia cantik. Pria yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, dia benar-benar merasa ingin pergi dan membuat film yang akhirnya dia lakukan, yang agak lebih gelap,” kata Rob.

Selain ingin membintangi film lain, Harry disebut juga tidak ingin bermain film musikal. Hal ini mengingat latar belakangnya sebagai seorang musisi yang menginginkan peran berbeda dari profesinya.

“Untuk banyak pemusik muda seperti Harry, Anda mencoba mengukir jalan Anda dan Anda tentu tidak ingin dilihat sebagai penyanyi,” ujar Rob.

“Itulah mengapa dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang bukan dalam genre musik, untuk benar-benar mengembangkan dirinya,” sambungnya.

Meski peran Pangeran Eric ditolak oleh Harry Styles, Rob menggambarkan keputusan itu sebagai hal yang menyenangkan. Ia pun tidak mempermasalahkan Harry menolak tawaran tersebut.

“Itu benar-benar ide yang menyenangkan untuk dimainkan, tetapi pada akhirnya, saya selalu berpikir hal-hal terjadi karena suatu alasan. Saya sangat senang memiliki dua orang muda yang baru dalam film ini,” ujarnya.

Setelah ditolak oleh Harry Style, Rob menjatuhkan pilihan ke pendatang baru Jonah Hauer-King untuk peran Pangeran Eric. Aktor berusia 27 tahun ini terkenal karena membintangi adaptasi Little Women, tetapi The Little Mermaid mungkin akan memberinya ketenaran baru.

The Little Mermaid dijadwalkan tayang pada 26 Mei mendatang.