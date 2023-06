Dicap Terlalu Vulgar dan Menjijikan di The Idol, The Weeknd: Tidak Ada yang Seksi Tentang Seks

ERA.id - Abel Tesfaye alias The Weeknd memberi pembelaan terkait kritik pedas yang disampaikan penonton serial garapannya, The Idol. The Weeknd menyebut adegan seks yang memicu kontroversi tidak seharusnya seksi.

Bersama dengan GQ, pelantun "Save Your Tears" itu menekankan bahwa kebencian penonton setelah menyaksikan episode 2 dari The Idol adalah bentuk emosional yang terbangun dengan sendirinya. The Weeknd menekankan bahwa tidak ada ada yang seksi tentang adegan seks yang dia mainkan bersama Lily-Rose Depp.

"Tidak ada yang seksi tentang itu. Bagaimanapun perasaan Anda menonton adegan itu, apakah itu tidak nyaman, atau Anda merasa menjijikkan, atau Anda merasa malu dengan karakternya," kata The Weeknd.

"Itu semua adalah emosi yang bertambah: orang ini berada di atas kepalanya, situasi ini adalah situasi di mana dia tidak seharusnya berada di sini," lanjutnya.

Diketahui selama pemutaran episode 2 The Idol, The Weeknd yang berperan sebagai Tedros merayu bintang pop Jocelyn (Lily-Rose Depp) secara verbal. Dalam adegan itu, Jocelyn menelanjangi Tedros di tempat tidurnya yang terlalu vulgar hingga menimbulkan kontroversi.

Namun mantan Selena Gomez itu justru tidak terpengaruh dengan kontroversi yang ditimbulkan. Dia justru membayangkan bahwa adegan seks itu sebagai bentuk kerakusan dari karakternya.

"Seks, itu sangat rakus. Terutama di episode 2. 'Kerakusan' adalah satu-satunya kata yang dapat saya pikirkan (untuk menggambarkannya)," ujar The Weeknd.

"(Tedros) tidak percaya dia ada di sana. Dia terlihat seperti pecundang. Saat-saat itu adalah kemanusiaan yang Anda temukan pada seorang psikopat, celah di baju besinya," lanjutnya.

Episode 2 The Idol menarik sekitar 800.000 penonton, turun 12 persen dari episode pertama. Meskipun penayangan pada hari yang sama pada serial ini menurun, penayangan Episode 1 yang tertunda setelah satu minggu telah melampaui Euphoria dan The White Lotus.

The Idol tayang setiap hari Minggu di HBO pukul 18:00 waktu setempat dan tersedia untuk streaming di Max.