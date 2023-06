Menuai Banyak Kontroversi, Serial The Idol Dikabarkan Tak Akan Lanjut ke Season 2

ERA.id - Serial The Idol dikabarkan tidak akan lanjut ke season kedua. Dilansir dari Page Six, hal ini lantaran pada penayangan musim pertamanya yang sedang berlangsung, serial yang dibintangi The Weeknd itu menuai banyak kontroversi.

Atas kabar tersebut, pihak produksi HBO pun buka suara. Melalui Twitter resmi mereka, HBO menyatakan bahwa nasib The Idol season 2 belum bisa ditentukan.

"Telah terjadi kesalahan pemberitaan bahwa keputusan mengenai musim kedua The Idol belum ditentukan. Itu belum (dikonfirmasi)," pernyataan HBP di Twitter @HBPPR, pada Jumat (16/6/2023).

