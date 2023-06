Lakoni Adegan Terlalu Intim di The Idol, Akting The Weeknd Bikin Jijik Penggemar

ERA.id - Serial The Idol yang dibintangi oleh The Weeknd atau Abel Tesfaye dan Lily-Rose Depp kembali menuai sorotan. Kali ini sorotan diberikan untuk episode dua serial yang memuat adegan intim yang sangat detail antara Jocelyn (Lily) dan Tedros (The Weeknd).

Dilansir dari Insider, episode 2 The Idol memuat adegan intim yang dinilai terlalu berlebihan. Terlebih karakter Tedros merayu Jocelyn yang sedang mengalami tekanan emosional.

Tedros meminta Jocelyn untuk melakukan berbagai pose dan melakukan berbagai aksi seksual. Ia juga mengucapkan kata-kata dewasa yang sangat eksplisit.

"Bayangkan lidahku div*g*n*mu. Lidahku yang gemuk. Letakkan jarimu di tenggorokanmu, buat tenggorokan itu basah untukku," ucap Tedros.

Adegan ini sontak menuai perhatian dan komentar penggemar di Twitter. Banyak dari penggemar The Weeknd yang tak menyangka bahwa idola mereka bisa berakting demikian, yang bahkan membuat mereka jijik.

"Meskipun ini akting, tapi ini benar-benar menjijikan," kata salah satu akun.

"Saya tidak akan pernah melihat The Weeknd dengan sama lagi setelah menonton The Idol ini," ucap yang lain.

"Ini menjijikan. Anggap saja saya telah kehilangan rasa hormat pada The Weeknd," sambung yang lainnya.