Tuding The Idol Mengandung Kekerasan Seksual dan Manfaatkan Jennie BLACKPINK, The Weeknd Balas Rolling Stone

ERA.id - The Weeknd tak tinggal diam setelah serial yang diproduksinya, The Idol dituding memiliki lingkungan kerja tak sehat dan mengandung kekerasan seksual oleh Rolling Stone. Tak hanya itu, serial itu juga disebutkan memanfaatkan popularitas Jennie BLACKPINK yang menjadi salah satu pemerannya.

Membalas laporan yang dirilis Rolling Stone itu, The Weeknd langsung membalas dengan mengunggah cuplikan singkat serial The Idol melalui media sosialnya. Pada adegan itu menampilkan Abel Tesfaye alias The Weeknd sebagai Tedros dan Lily-Rose Depp sebagai Jocelyn yang membahas tentang Rolling Stone.

Ceritanya Rolling Stone menawari Jocelyn wawancara untuk menjadi sampul majalah tersebut. Namun, gagasan itu terbantah oleh Tedros yang mengatakan majalah tersebut sudah tidak relevan.

"Rolling Stone? Bukannya mereka sudah agak tidak relevan? Enggak ada yang peduli sama Rolling Stone," ujar Tedros yang diperankan The Weeknd.

Tak hanya menyindir lewat cuplikan serial The Idol, The Weeknd juga menandai akun Rolling Stone di unggahannya. Ia menanyakan apakah dirinya dan pihak produksi serialnya mengecewakan majalah tersebut.

"@rollingstone, apakah kami mengecewakanmu?" tulis The Weeknd.

Pimpinan Rolling Stone, Noah Shachtman membalas sindiran The Weeknd melalui Twitter. Ia mengaku tidak kesal dan mengunggah beberapa majalah yang dibintangi pelantun lagu "Die for You" itu.

"Tidak sama sekali," kata Noah Shachtman.

Sementara itu, dilansir dari Variety, HBO yang merilis serial The Idol membantah tudingan Rolling Stone mengenai lingkungan kerja yang tidak baik, mengandung kekerasan seksual, dan tudingan lainnya. Serial tersebut dijadwalkan untuk rilis pada tahun 2023 ini.