Gegara Peta Laut China Selatan, Film Barbie Dilarang Tayang di Vietnam

ERA.id - Pemerintah Vietnam memutuskan untuk melarang penayangan film Barbie yang dibintangi Margot Robbie dan Ryan Gosling. Larangan ini muncul setelah adanya adegan yang memperlihatkan peta Laut China Selatan.

Vi Kien Thanh, direktur jenderal Departemen Sinema Vietnam di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, mengatakan bahwa larangan tersebut diputuskan oleh Dewan Evaluasi Film Nasional.

“Kami tidak memberikan lisensi untuk film Amerika Barbie untuk dirilis di Vietnam karena mengandung gambar sembilan garis putus-putus yang menyinggung," kata Vi Kien Thanh, di surat kabar pemerintah Tuoi Tre dikutip Variety.

Film yang dijadwalkan tayang pada 21 Juli itu dilarang karena berisi adegan yang menggambarkan peta dengan "sembilan garis putus-putus", representasi dari klaim teritorial China di Laut China Selatan, yang menurut Vietnam melanggar kedaulatannya.

Banyak tetangga China, termasuk Vietnam, memiliki klaim teritorial yang bersaing dan tumpang tindih dan sangat membantah pernyataan China. Pada tahun 2016, pengadilan resolusi perselisihan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag memutuskan dengan suara bulat menentang validitas 'sembilan garis putus-putus.'

Namun, meskipun arbitrase Laut China Selatan bersifat final dan mengikat, tidak ada mekanisme yang jelas untuk penerapannya dan China mengatakan tidak mengakui keputusan tersebut.

Selain Barbie, penggambaran serupa dari "sembilan garis putus-putus" sebelumnya telah menimbulkan masalah bagi banyak film dan serial TV di Vietnam.

Film animasi Abominable dilarang karena alasan yang sama pada tahun 2019 dan Unchartered juga mengalami nasib yang sama tahun lalu.

Bioskop CGV bahkan didenda karena menayangkan Abominable, dan staf di Departemen Sinema Vietnam didisiplinkan karena tidak segera menemukan gambar yang melanggar. Film ini ditarik setelah lebih dari seminggu di bioskop.

Pada tahun 2020, serial Put Your Head On My Shoulder dan Madam Secretary disuruh menghapus adegan yang berisi peta tersebut. Sementara itu, pada 2021, Netflix diperintahkan untuk menghapus drama mata-mata Australia Pine Gap dari pasar Vietnam.

Barbie dijadwalkan tayang di seluruh bioskop mulai 21 Juli mendatang.