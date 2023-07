Dibintangi Aktor Senior hingga Malaysia, Timo Tjahjanto Garap Film The Shadow Strays

ERA.id - Sutradara Timo Tjahjanto menggarap proyek film original Netflix terbaru berjudul The Shadow Strays yang saat ini telah memasuki masa produksi, menurut pengumuman dari layanan streaming Netflix.

Film terbaru ini menampilkan deretan aktor muda berbakat meliputi Aurora Ribero, Hana Malasan, Ali Fikri, Adipati Dolken, Kristo Immanuel, Andri Mashadi, Taskya Namya, Agra Piliang, Daniel Eka, dan Tanta Ginting.

Di samping itu, The Shadow Strays juga menghadirkan aktor berbakat lainnya termasuk aktor Malaysia Chew Kin Wah, aktor senior Arswendy Bening Swara, Hiroaki Kato, Nobuyuki Suzuki, dan banyak lagi.

"Saya bersemangat untuk bekerja sama dengan nama-nama berbakat tersebut dalam proyek yang seru ini," kata Timo dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

The Shadow Strays diproduseri oleh Wicky V. Olindo dan Anne P. Ralie melalui rumah produksi Frontier Pictures. Belum ada detail lain yang dibagikan oleh Netflix mengenai proyek film ini, termasuk detail plot dan jadwal penayangan.

Timo sendiri dikenal melalui karya-karyanya di antaranya termasuk The Night Comes For Us (2018) dan Sebelum Iblis Menjemput (2018). Film komedi laga The Big 4, karya terbaru Timo yang rilis pada 2022, masuk dalam daftar Netflix Global Top 10 Non-English Films di minggu pertama penayangannya.