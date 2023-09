Ogah Bersaing Ketat dengan Dokumenter Taylor Swift: The Eras Tour, Film The Exorcist: Believer Tayang Lebih Awal

ERA.id - Sutradara film The Exorcist: Believer, Jason Blum, mengumumkan karyanya tayang lebih awal seminggu dari yang seharusnya. Penayangan lebih awal ini demi menghindari jadwal bentrok dengan rilisan dokumenter Taylor Swift: The Eras Tour.

Lewat media sosialnya, Jason membenarkan bahwa film garapannya itu akan tayang lebih awal seminggu dari jadwal yang seharusnya. The Exorcist: Believer sebelumnya dijadwalkan tayang 13 Oktober 2023, tetapi maju menjadi 6 Oktober di bioskop.

“Lihat apa yang kamu suruh aku lakukan. The Exorcist: Believer pindah ke 10/6/23 #TaylorWins,” sindir Jason.

Sebelumnya, Taylor Swift mengumumkan di Instagram bahwa dokumenter dari rangkaian konser The Eras Tour akan tayang di bioskop. Taylor Swift: The Eras Tour akan diputar setidaknya empat kali per hari pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu di setiap lokasi teater AMC di Amerika Serikat.

Film ini juga akan diputar di layar Cinemark dan Regal di Amerika Utara, dengan teater dan jaringan lain diperkirakan akan ditambahkan. Di situs tiket AMC, durasinya tercatat 2 jam 45 menit, sedikit lebih pendek dari durasi konser Swift yang 3 jam 15 menit.

Sementara harga tiket, dimuat secara numerik 19,89 USD (Rp303 ribu) untuk dewasa, 13,13 USD (Rp200 ribu) untuk anak-anak dan manula, di layar standar. Tiket Imax dan Dolby akan jauh lebih mahal.

The Exorcist: Believer menampilkan kembalinya Ellen Burstyn sebagai Chris MacNeil, seorang aktor yang selamanya diubah oleh peristiwa paranormal yang menimpa putrinya Regan lima dekade lalu.

Ceritanya dimulai ketika dua gadis lokal melarikan diri ke hutan, hanya untuk kembali tiga hari kemudian tanpa mengingat episode tersebut. Hal ini menimbulkan rangkaian peristiwa yang mengerikan, memaksa ayah salah satu gadis untuk mencari MacNeil, satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya.