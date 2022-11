Margot Robbie Sebut Film Pirates of the Caribbean Versi Wanita Ditolak Disney, Kenapa?

ERA.id - Aktris Margot Robbie mengungkap film spin-off Pirates of the Caribbean versi wanita tidak akan terwujud. Hal ini karena Disney disebut menolak ide yang telah disiapkan.

Bersama dengan Vanity Fair, Margot Robbie mengatakan bahwa ia sempat mengembangkan ide cerita versi wanita dari film Pirates of the Caribbean. Namun, ide yang sudah disiapkan sejak lama itu terpaksa dibatalkan karena Disney tidak memberi sinyal baik untuk proyek itu.

“Kami punya ide dan kami mengembangkannya untuk beberapa waktu, berabad-abad yang lalu, untuk memiliki lebih banyak pemeran wanita, tidak sepenuhnya dipimpin wanita, tetapi hanya jenis cerita yang berbeda yang kami pikir akan sangat keren,” kata Margot Robbie, dikutip Vanity Fair, Selasa (15/11/2022).

“Tapi saya rasa mereka (Disney) tidak mau melakukannya,” lanjutnya.

Sebelumnya pada tahun 2020 dilaporkan Disney sedang mengembangkan ide cerita film Pirates yang dibuat Robbie serta reboot kedua yang ditulis oleh veteran waralaba Ted Elliott dan pencipta "Chernobyl" Craig Mazin.

Bahkan Jerry Bruckheimer, yang memproduseri kelima film Pirates yang dibintangi Johnny Depp, terikat pada kedua proyek baru pada saat itu.

Dalam sebuah wawancara dengan The Sunday Times pada bulan Mei, Bruckheimer mengatakan bahwa kedua film tersebut masih dalam pengembangan. Mega-produser juga mengkonfirmasi bahwa masa depan franchise "Pirates" saat ini tidak melibatkan Johnny Depp meskipun ada rumor yang menggembar-gemborkan kepulangannya.

“Ya. Kami sedang berbicara dengan Margot Robbie. Kami sedang mengembangkan dua skrip Pirates, satu dengan dia, satu tanpanya,” kata Bruckheimer.

Ketika ditanya tentang masa depan franchise Pirates dengan Depp sebagai pemeran utama, ia mengatakan sejauh ini belum ada yang diputuskan.

“Tidak pada saat ini. Masa depan belum diputuskan,” jelasnya.

Film Pirates yang sebelumnya dibintangi Depp sebagai Kapten Jack Sparrow, meraup USD1,5 miliar di dalam negeri dan USD3,07 miliar secara internasional, dengan pasar Amerika Utara mewakili pangsa yang semakin kecil.

Total domestik untuk Dead Men Tell No Tales 2017 mencapai USD172 juta, sementara pasar luar negeri menghasilkan USD622 juta. Kelima film Pirates telah meraup lebih dari USD650 juta di seluruh dunia, dengan Dead Man's Chest dan On Stranger Tides keduanya mencapai USD1 miliar.