Seperti Apa Masa Depan Waralaba Film Pirates of the Caribbean?

ERA.id - Waralaba film Pirates of the Caribbean menjajaki fase baru. Lantas, seperti apa nasibnya?

Jerry Bruckheimer, Produser waralaba film "Pirates of the Caribbean" membeberkan segala hal yang berkaitan dengan masa depan film bertema bajak laut itu.

Beberapa tahapannya mulai dari proyek reboot hingga kemungkinan kembalinya sang aktor utama Johnny Depp.

Dilansir dari Variety pada Selasa, Jerry menegaskan film "Pirates of the Caribbean" yang akan datang merupakan versi reboot atau memiliki cerita dan karakter yang dirombak sepenuhnya.

Menurutnya versi reboot film itu adalah yang paling mungkin untuk digarap karena lebih mudah mengumpulkan para pemerannya, tanpa menunggu kesanggupan pemeran lama terlebih dahulu.

"Itu (reboot 'Pirates of the Caribbean') lebih mudah dikumpulkan karena Anda tidak harus menunggu aktor tertentu," kata Jerry.

"Pirates of the Caribbean" versi baru, yang sempat dibocorkan Jerry pada Maret lalu, akan ditulis naskahnya oleh Jeff Nathanson yang juga menulis naskah film "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017).

Lantaran berencana untuk merombak keseluruhan kisah dan penokohan "Pirates of the Caribbean", maka film-film berikutnya tidak akan menghadirkan karakter yang familiar bagi penonton.

Pernyataan ini semakin memperkecil kemungkinan aktor Johnny Depp kembali memerankan karakter utama Jack Sparrow yang ikonik.

Kemungkinan kembalinya Johnny bermain film masih dalam tanda tanya, mengingat dirinya saat ini tengah absen dari Hollywood setelah masalah hukum dan persidangan melawan mantan istrinya, Amber Heard.

Kendati demikian, Jerry secara pribadi ingin Johnny kembali memerankan Jack Sparrow di "Pirates of the Caribbean".

"Ini (film "Pirates of the Caribbean") adalah sebuah reboot, tapi apabila ini tergantung keputusan saya, dia (Johnny Depp) akan ada di dalamnya," kata Jerry.

"Saya menyukainya. Dia teman yang baik. Dia seniman yang luar biasa dan dia terlihat unik. Dia menciptakan Kapten Jack," ujarnya menambahkan.

Diketahui, pada 2020 dikabarkan Disney mulai mengembangkan dua film "Pirates of the Caribbean" baru. Sebuah film reboot dan film ke-enam yang melanjutkan film sebelumnya dengan aktris Margot Robbie sebagai pemeran utama.

Meskipun belum bisa dipastikan proyek film mana yang akan dirampungkan, Jerry merasa masih ada kemungkinan dua film tersebut akan rilis.

"Itu adalah dua film yang berbeda. Kami berharap keduanya bisa dibuat dan saya pikir Disney setuju ingin membuat (film) yang ada Margot juga," pungkasnya, seperti dikutip Antara.