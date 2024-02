Gagal Masuk Nominasi Oscar, Margot Robbie Akui Tak Sedih

ERA.id - Margot Robbie akhirnya buka suara terkait dirinya yang gagal masuk nominasi Piala Oscar 2024 untuk kategori Best Actress lewat film Barbie. Atas kejadian ini, Margot mengatakan bahwa tidak perlu bersedih.

“Tak perlu bersedih ketika kamu paham bahwa kamu diberkati sebesar ini,” kata Margot Robbie dilansir dari Variety, pada Kamis (1/2/2024).

Mengenai dirinya gagal masuk nominasi, Margot Robbie memang tak mempermasalahkan, tetapi menyoroti terkait Greta Gerwig. Ia mengaku awalnya mengira bahwa Greta Gerwig akan masuk nominasi Best Director lewat film Barbie.

“Jelas saya pikir Greta mestinya menjadi nomine sutradara,” tambahnya.

Kemudian Margot Robbie menjelaskan bahwa hal yang dilakukan Greta Gerwig di film Barbie adalah hal yang langka, sehingga membingungkan jika ia tidak masuk nominasi. Meski demikian, ia juga tak terlalu mempermasalahkan dan menilai bahwa para sutradara lain yang masuk nominasi juga luar biasa.

“Apa yang dilakukan adalah hal langka dalam karier, sekali seumur hidup. Yang dilakukan dia di film itu memanglah sudah benar. Namun, ini sebenarnya sudah jadi tahun yang luar biasa untuk seluruh film,” pungkas Margot Robbie.

Sementara itu, meski tak masuk Best Actress dan Best Director, film Barbie tetap dapat nominasi di Piala Oscar 2024. Film tersebut mendapatkan nominasi untuk kategori Best Picture dan Best Adapted Screenplay.