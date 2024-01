Margot Robbie dan Greta Gerwig Gagal Masuk Nominasi Piala Oscar 2024, Member Singgung Patriarki

ERA.id - Gagalnya Margot Robbie dan Greta Gerwig masuk nominasi Academy Awards atau Piala Oscar 2024 disebut sebuah hal yang salah. Keduanya gagal untuk masuk nominasi Best Actress dan Best Director lewat film Barbie.

Dilansir dari People, seorang member The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) selaku penyelenggara Oscar menyebut hal tersebut sebagai “patriarkis banget”. Margot dan Greta disebut sebenarnya sangat layak untuk masuk nominasi di kategori masing-masing.

“Saya merasa sedih dengan pengakuan tersebut, yang mana mereka sangatlah layak, tapi diabaikan karena itu sangatlah salah,” kata sumber terdekat member tersebut.

Sumber menyebutkan bahwa sebagian besar pihak yang masuk nominasi kecuali kategori Best Picture dipilih melalui usulan personal dari berbagai cabang di bidang kategori tersebut.

“Itulah bagaimana nominasinya dihasilkan. Setiap bidang menominasikan untuk cabang mereka dan semua orang memilih untuk voting final,” tuturnya.

Dalam pemilihan nominasi para member menggunakan surat suara preferensial yang disesuaikan dengan nomor favorit, nomor satu dan dua. Namun, pemungutan tersebut dipertanyakan dan disebut “tidak jelas bagaimana algoritma bekerja hingga Gerwig tidak dapat cukup suara untuk masuk menjadi nominasi sutradara terbaik padahal filmnya sangat populer”.

Lebih lanjut, sumber juga menyebutkan bahwa faktor unsur komedi juga berpengaruh pada pemilihan nominasi. Namun tetap saja tidak masuknya Greta Gerwig dan Margot Robby dipertanyakan karena film Barbie termasuk fenomena di tahun 2023.

“Masalahnya ini film memang ada komedi, tapi memperoleh 1 miliar dolar. Bagaimana bisa tidak memberikan kredit kepada sutradaranya? Berapa banyak sutradara perempuan yang punya pendapatan box office seperti itu? Film itu jadi fenomena,” jelasnya.

Sementara itu, meski tidak masuk nominasi Best Director dan Best Actress, film Barbie tetap mendapat beberapa nominasi lainnya di Piala Oscar 2024. Di antaranya adalah Best Pictures, Best Supporting Actor untuk Ryan Gosling, hingga Best Supporting Actress untuk America Ferrera.