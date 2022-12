Gandeng Jefri Nichol, David Bayu Rilis It's OK for Me Now

ERA.id - Mantan vokalis Naif, David Bayu, kembali merilis karya terbaru berjudul "It's OK for Me Now". David mengajak serta aktor Jefri Nichol di karya terbarunya.



Lagu "It's OK for Me Now" dirilis setelah kesuksesan "Deritaku" yang diterima baik oleh pendengar musik Indonesia. Lagu yang berkisah tentang cinta bertepuk sebelah tangan ini masih merupakan bagian dari album Di Dalam Jiwa.



Perilisan lagu ini juga turut ditandai dengan kehadiran video musik yang disutradarai oleh Budi Cuprit. Video yang telah dirilis sejak 16 Desember itu memiliki jalinan cerita yang menyambung satu sama lain dari lagu "Deritaku".



"Ada tiga video yang menjadi satu jalinan cerita "Deritaku", "It’s OK for Me Now", lalu yang satu lagi masih rahasia. Tungguin aja ya," ungkap David dalam keterangan tertulis yang diterima Era.

Dalam perilisan ini, David tak segan mengajak serta salah satu aktor ternama Tanah Air, Jefri Nichol. Selain itu, video "It's OK for Me Now" juga turut dibintangi oleh Aline Iman, dan Audrey Davis, putri David Bayu.



Sementara itu, lagu "Deritaku" kini sudah didengarkan lebih dari 4 juta kali di platform Spotify dan video musiknya sudah dilihat sebanyak 3 juta kali di YouTube. Menanggapi hal itu, David mengaku senang karyanya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.



"Senang sekali melihat orang-orang suka dengan lagu dan video musik "Deritaku", semoga kalian juga bisa menikmati "It’s OK for Me Now" yang baru aja rilis," paparnya.

David Bayu sendiri sebelumnya bergabung dengan grup band Naif yang telah melahirkan sejumlah lagu hit seperti "Benci untuk Mencinta", "Jikalau", "Air & Api", "Karena Kamu Cuma Satu", "Dimana Aku Disini", dan masih banyak lagi.



Namun karier David bersama Naif terhenti setelah band yang dinaungi oleh Emil, Pepeng, dan Jarwo memutuskan untuk bubar setelah 25 tahun berkarier.