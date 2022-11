Lirik, Kisah, dan Arti Lagu “Here’s Your Perfect” dari Jamie Miller

ERA.id - Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu “Here’s Your Perfect”. Ini merupakan lagu dari album berjudul sama, Here’s Your Perfect, yang dinyanyikan oleh Jamie Miller. Lirik dan arti lagu “Here’s Your Perfect” menjadi hal yang dicari oleh banyak orang.

Jamie Miller (Youtube)

Tak heran, sebab lagu yang dipopulerkan pada April 2021 ini memiliki makna yang mendalam dan menyayat. Pesan yang disampaikan dalam lagu cukup relevan dengan hubungan percintaan publik, terutama kaum muda.

Lagu ini menampilkan tokoh aku yang sedang menceritakan hubungan asmaranya dengan sang mantan kekasih. Tokoh aku mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan, tetapi sang mantan kekasih tetapi tidak puas. Akhirnya, kisah cinta mereka berakhir.

Untuk lebih mendalami lagu “Here’s Your Perfect”, simak lirik berikut ini, dikutip Era dari kanal YouTube Jamie Miller. Selain itu, Anda bisa lebih meresapinya dengan menyimak arti lirik lagunya.

Lirik Lagu Here’s Your Perfect

I remember the day, even wrote down the date, that I fell for you

Now it’s crossed out in red but I still can’t forget if I wanted to

And it drives me insane, think I’m hearing your name everywhere I go

But it’s all in my head

It’s just all in my head

But you won’t see me break, call you up in three days

Send you a bouquet, sayin’ it’s a mistake

Drink my troubles away, one more glass of champagne

And you know

I’m the first to say that I’m not perfect

And you’re the first to say you want the best thing

But now I know a perfect way to let you go

Give my last hello, hope it’s worth it

Here’s your perfect

My best was just fine,

I tried, I tried to be great for you

I’m flawed by design and you love to remind me no matter what I do

But you won’t see me break, call you up in three days, oh

Send you a bouquet, sayin’ it’s a mistake

Drink my troubles away, one more glass of champagne

And you know

I’m the first to say that I’m not perfect

And you’re the first to say you want the best thing

But now I know a perfect way to let you go

Give my last hello, hope it’s worth it

I’m the first to say that I’m not perfect

And you’re the first to say you want the best thing

But now I know a perfect way to let you go

Give my last hello, hope it’s worth it

Say yeah

But now I know a perfect way to let you go

Give my last hello, hope it’s worth it

Here’s your perfect

Arti Lagu Here's Your Perfect

Aku ingat hari itu, bahkan mencatat tanggalnya, saat aku jatuh cinta padamu

Sekarang itu tercoret dengan tinta merah tetapi aku masih tak bisa lupa bahwa aku mau

Dan itu membuatku gila, merasa mendengar namamu ke mana pun aku pergi

Tapi itu semua ada di kepalaku

Semuanya hanya ada di kepalaku

Tapi kau tak melihatku hancur, meneleponmu dalam tiga hari

Mengirimimu karangan bunga, mengatakan itu sebagai sebuah kesalahan

Menelan semua masalahku, segelas sampanye lagi

Dan kau tahu

Akulah yang pertama mengatakan bahwa aku tak sempurna

Dan kaulah yang pertama mengatakan bahwa kau ingin yang terbaik

Tapi sekarang aku tahu cara sempurna untuk melepasmu

Memberi ucapan “halo” yang terakhir, semoga itu setimpal

Inilah kesempurnaanmu

Yang terbaikku adalah hal yang biasa saja,

Aku telah mencoba, aku mencoba menjadi hebat untukmu

Aku memang tak sempurna dan kau selalu mengingatkanku soal itu tak peduli apa pun yang kulakukan

Tapi kau tak melihat aku hancur, meneleponmu dalam tiga hari, oh

Mengirimimu karangan bunga, mengatakan itu sebagai sebuah kesalahan

Menelan semua masalahku, segelas sampanye lagi

Dan kau tahu

Akulah yang pertama mengatakan bahwa aku tak sempurna

Dan kaulah yang pertama mengatakan bahwa kau ingin yang terbaik

Tapi sekarang aku tahu cara sempurna untuk melepasmu

Memberi ucapan “halo” yang terakhir, semoga itu setimpal

Akulah yang pertama mengatakan bahwa aku tidak sempurna

Dan kaulah yang pertama mengatakan bahwa kau ingin yang terbaik

Tapi sekarang aku tahu cara sempurna untuk melepasmu

Memberi ucapan “halo” yang terakhir, semoga itu setimpal

Katakan ya

Tapi sekarang aku tahu cara sempurna untuk melepasmu

Memberi ucapan “halo” yang terakhir, semoga itu setimpal

Inilah kesempurnaanmu