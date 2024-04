Scooby-Doo Dikabarkan akan Diproduksi Jadi Serial Live Action

ERA.id - Kartun populer Scooby-Doo dikabarkan akan diproduksi menjadi serial live action. Serial tersebut nantinya akan tayang di layanan streaming Netflix.

Hal tersebut disampaikan oleh sumber ke Variety belum lama ini. Disebutkan bahwa serial live action Scooby-Doo ini akan berdurasi selama satu jam setiap episodenya.

Warner Bros sebagai pemegang lisensi kartun tersebut dikabarkan akan ikut memproduksi adaptasi live actionnya. Mereka akan bekerja di bawah naungan Warner Bros Television.

Josh Appelbaum dan Scott Rosenberg disebut akan menangani skenario serial live action Scooby-Doo ini. Keduanya juga akan berperan sebagai produser eksekutif bersama Andre Nemec dan Jeff Pinkner dari Midnight Studio Banner.

Namun, meski kabar Scooby-Doo akan diproduksi jadi live action ini sudah ramai dibicarakan, pihak Netflix dan Warner Bros. Television masih enggan memberikan pernyataan.

Sementara itu, Scooby-Doo merupakan kartun yang dirilis pada 1969, dengan skenario yang ditulis oleh Ruby dan Ken Spears. Di awal rilis, kartun ini menyajikan serial dengan judul Scooby-Doo, Where Are You.

Scooby-Doo memiliki karakter utama berupa anjing dengan nama sama, yang bisa berbicara. Ia memiliki empat sahabat manusia yang setia berpetualang bersama, yakni Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, dan Shaggy Rogers.