Karakternya Diperlihatkan Sebagai Lesbian, Pemeran Velma di Film Scooby-Doo Ikut Bahagia

ERA.id - Salah satu aktirs asal Amerika yang telah perankan karakter Velma, Linda Cardellini. Dia mengungkapkan, bahagia melihat Velma dalam animasi Trick or Treat Scooby-Doo! diperlihatkan sebagai Lesbian.

Dilansir dari Variety, Jumat, (11/11/2022), sebelumnya, para fans yang mengikuti film atau animasi dari franchise Scooby-Doo!, sempat menduga-duga bahwa Velma adalah seorang lesbian.

Nyatanya dugaan tersebut terbukti, dalam animasi terbaru berjudul Trick or Treat Scooby-Doo!, Dirilis 4 Oktober 2022. Dalam animasi itu, ditunjukan Velma menyukai karakter perempuan lain, bernama Coco Diablo.

Linda Cardellini selaku pemeran dari seri live action Velma, justru bahagia dengan alur romansa seperti itu.

"Karakter Velma sudah ada sejak 1969. Saya pikir dia menjadi seorang lesbian telah diisyaratkan berkali-kali, dan saya pikir itu bagus. Akhirnya diperlihatkan juga," ucap Cardellini.

Wanita berusia 47 tahun menambahkan, dirinya lega melihat karakter Velma masih bisa diterima oleh para penggemar.

"Banyak Velmas di luar sana, jadi saya senang dia masih memiliki tempat dalam budaya yang selalu aktif selama beberapa dekade," tambahnya.

Ketika ditanya akankah Cardellini kembali memerankan Velma lagi, dia merespon kegirangan.

"Ya aku ingin sekali!, tapi mungkin jika waktunya telah tiba, saya sudah terlalu tua," tutupnya.

Pada awalnya, Linda Cardellini terbilang sukses berperan menjadi Velma dalam film live action Scooby-Doo tahun 2002 dan Scooby-Doo: Monsters Unleashed tahun 2004. Kedua film tersebut dibintangi oleh Matthew Lillard sebagai Shaggy, Sarah Michelle Gellar sebagai Daphne dan Freddie Prince Jr. sebagai Fred.

Cardellini dikabarkan tengah sibuk dalam serial garapan Netflix berjudul Dead to Me, yang mana menjadi season terakhirnya di sana. Serial bernuansa komedi tersebut, akan tayang 17 November 2022.

Linda Cardellini is celebrating that the new "Scooby-Doo" animated movie "Trick or Treat Scooby-Doo!" has officially made Velma a lesbian. "I think [her being a lesbian has] been hinted at so many times, and I think it’s great that it’s finally out there.”https://t.co/5XsjcUu6p4