Shawn Levy Segera Didapuk Marvel untuk Jadi Sutradara di Film Avengers

ERA.id - Pihak Marvel dan sutradara Shawn Levy dikabarkan sedang membicarakan proyek film ‘Avengers’ berikutnya. Pihak studio telah memberikan naskah terbaru kepada pembuat film tersebut akhir pekan lalu.

Sebelumnya, laporan dari The Hollywood Reporter menyebutkan, Levy belakangan tengah sibuk menggarap sentuhan akhir di film "Deadpool & Wolverine" dari Marvel.

Ia pun juga sudah ditawari peran sutradara pada pertengahan Maret 2024, namun pada saat itu tawaran ditolak Levy. Menurut sumber anonim, pembuat film lain juga akan ikut terlibat dalam pertunjukan terkenal tersebut.

Adapun penjadwalan menjadi perhatian pada saat itu, karena Levy berpindah dari berbagai tugas di "Deadpool & Wolverine", ke musim terakhir "Stranger Things".

Bahkan, dia akan menyutradarai dua episode serial Netflix, dan memiliki tugas produser eksekutif lainnya di acara tersebut, yang akan membawanya ke tahun depan.

Awalnya, jadwal tersebut tidak sesuai untuk Marvel, namun sumber mengatakan studio telah menunda film tersebut beberapa bulan sehingga membuka pintu peluang.

Fakta bahwa Marvel telah kembali terlibat dengan Levy menunjukkan betapa bersemangatnya studio untuk berkolaborasi dengannya lagi dan seberapa baik "Deadpool & Wolverine" tampaknya telah bekerja untuk studio dan pembuat film.

Pencipta tokoh Loki, Michael Waldron menulis rancangan naskah terbaru untuk proyek tersebut, yang akan menjadi film Avengers kelima.

Itu pernah diberi subtitle "Kang Dynasty", tapi itu sebelum Marvel berpisah dengan aktor Jonathan Majors, yang berperan sebagai penjahat.

Destin Daniel Cretton sebelumnya akan menyutradarai "Kang Dynasty", namun pergi pada bulan November.

Diketahui, Levy dikenal untuk mengarahkan proyek-proyek seperti "Night at the Museum", "Real Steel", "Free Guy" dan "The Adam Project", dengan spanduk 21 Laps-nya yang terkenal dengan "Stranger Things". Dia digantikan oleh WME dan Johnson Shapio. (Ant)