Aktor Berpengaruh di Perfilman, Shah Rukh Khan Bakal Terima Penghargaan di Locarno Film Festival 2024

ERA.id - Aktor Bollywood senior, Shah Rukh Khan bakal menerima penghargaan Pardo all Carriera di ajang film bergengsi internasional, Locarno Film Festival 2024.

Hal ini sudah dikonfirmasi dan Locarno Film Festival rencananya bakal berlangsung pada 7 hingga 17 Agustus 2024.

Pardo all Carriera merupakan penghargaan yang diberikan bagi pelaku seni dengan kontribusi artistik yang memberikan pengaruh signifikan bagi dunia perfilman.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, aktor yang dikenal dengan julukan "King Khan" ini dijadwalkan akan menerima penghargaan tersebut pada 10 Agustus di Piazza Grande, Lucarno, Swiss.

Sebagai bentuk penghormatan kepada Shah Rukh Khan, Locarno Film Festival 2024 juga akan menayangkan salah satu film populernya bertajuk "Devadas" (2002) yang disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali.

Pemeran film "Panthaan" itu juga rencananya akan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab publik di Forum Spazio Cinema pada 11 Agustus 2024.

Direktur artistik Festival Film Locarno, Giona A. Nazzaro, mengatakan menyambut Shah Rukh Khan yang disebut sebagai "legenda hidup" Lucarno Film Festival 2024 sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Giona memuji bintang film India tersebut atas deretan kontribusinya terhadap industri perfilman India.

“Artis yang berani ini selalu bersedia untuk menantang dirinya sendiri sambil tetap setia pada apa yang diharapkan penggemarnya di seluruh dunia melalui film-filmnya. Seorang ‘pahlawan rakyat’ sejati, pintar dan membumi, Shah Rukh Khan adalah legenda di zaman kita," seperti dikutip Antara.

Pardo all Carriera akan dinobatkan kepada Shah Rukh Khan setelah keberhasilannya merilis tiga film blockbuster "Pathaan", "Jawan", dan "Dunki" pada tahun 2023.

Film "Jawan", yang disutradarai oleh Atlee dan digarap oleh rumah produksi Red Chillies Entertainment milik Shah Rukh Khan, disebut sebagai film India terlaris sepanjang masa dengan pendapatan hampir 140 juta dolar AS.

Shah Rukh Khan meraih popularitasnya di kancah perfilman internasional sekaligus dianggap sebagai ikon sinema India sejak penampilannya di film "Baazigar" (1993) dan "Dilwale Dulhania Le Jayenge" (1995).

Shah Rukh Khan juga mendapatkan pujian dari kritikus lewat perannya di film "Devadas" (2002) di mana dia berperan sebagai pria pecandu alkohol dan perannya sebagai pengidap sindrom Asperger di film "My Name Is Khan" (2010). (Ant)