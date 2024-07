Bocoran Judul Episode Pertama Season 2 dari One Piece Live Action

ERA.id - One Piece Live Action memberikan bocoran untuk judul episode pertama season kedua, yang saat ini masih dalam proses syuting. Hal ini dibagikan lewat unggahan akun X One Piece Netflix.

Judul episode pertama season kedua adalah The Beginning and the End. Foto halaman depan askah skenario dari episode tersebut juga dibagikan.

“THE BEGINNING AND THE END EPISODE #201,” demikian judul tersebut tertulis pada gambar yang diunggah.

“Impian di halaman-halaman ini akan menjadi kenyataan. Kami siap untuk petualangan besar Topi Jerami!” isi keterangan unggahan itu.

Selain skenario, foto yang dibagikan juga dilengkapi dengan properti khas dari para kru Bajak Laut Topi Jerami. Mulai dari topi jerami milik Monkey D. Luffy, tiga pedang milik Zoro, kompas yang biasa dipakai Nami, kacamata milik Usopp, dan tempat bumbu punya Sanji.

Dilansir dari Screenrant, judul episode pertama season 2 ini mengacu pada arc Loguetown dari mangan One Piece. Judul itu juga bagian dari judul episode 48 anime One Piece yaitu The Town of the Beginning and the End - Arrival at Loguetown.

Dengan demikian, episode pertama season 2 nantinya kemungkinan akan menceritakan ketika kru Bajak Laut Topi Jerami tiba Loguetown dan bertemu dengan musuh-musuh baru mereka.