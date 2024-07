Film Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe: Kisah Persahabatan yang Manis dan Tulus

ERA.id - Film Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe yang tayang di KlikFilm mulai bulan Juli 2024, berhasil membawa penonton dalam perjalanan emosional yang mendalam.

Dari keterangan resmi KlikFilm, film ini menceritakan kisah persahabatan dua remaja Meksiko-Amerika, Ari dan Dante, yang tumbuh bersama di El Paso, Texas, begitu menyentuh hati. Melalui hubungan mereka, penonton diajak merenung tentang identitas, keluarga, dan cinta pertama.

Akting para pemainnya yang memukau, terutama Max Pelayo dan Reese Gonzales, membuat chemistry antara Ari dan Dante terasa begitu nyata. Jika kamu mencari film yang hangat, inspiratif, dan penuh makna, film ini adalah pilihan yang tepat.

Diadaptasi dari novel dengan judul sama karya Benjamin Alire Sáenz, film coming-of-age yang berlatar di El Paso, Texas tahun 1987 yang penuh nostalgia semakin memperkaya pengalaman menonton.

Selain kisah persahabatan Ari dan Dante yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, film ini juga menyoroti kompleksitas keluarga dan pencarian jati diri.

Adegan-adegan yang menyentuh, seperti saat Ari dan Dante berenang bersama atau berbagi rahasia terdalam, sukses membuat penonton ikut merasakan suka dan duka mereka. Secara keseluruhan, film ini adalah sebuah karya yang layak untuk diapresiasi.

Meskipun memiliki tema yang sedikit berat, namun writer-director Aitch Alberto, membawakan 'Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe' dalam tone ringan untuk mengeksplorasi bagaimana Ari dan Dante belajar menerima dan mencintai diri mereka sendiri meskipun menghadapi tekanan dari dalam diri mereka sendiri dan masyarakat.

Persahabatan antara Ari dan Dante digambarkan dengan manis, tulus, dan mendalam menunjukkan bagaimana hubungan yang kuat dapat membantu seseorang melalui masa-masa sulit mereka.

Akting mumpuni dari Max Pelayo sebagai Ari dan Reese Gonzales sebagai Dante jadi kekuatan utama film ini untuk bersinar. Chemistry mereka membuat penonton bisa merasakan setiap emosi yang dilalui karakternya.

Jika kamu mencari film yang akan membuatmu tersenyum dan merenung, segera tonton secara resmi film Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe di KlikFilm.