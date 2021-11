Rayakan 20 Tahun Perilisan Film Pertama, Pemain Harry Potter Bakal Reuni

ERA.id - Dalam rangka merayakan 20 tahun perilisan film pertama waralaba Harry Potter, yakni Harry Potter and the Sorcerer's Stone, para pemain akan mengadakan reuni. Dilansir dari Hollywood Life, acara reuni tersebut bertajuk Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.



Pada reuni tersebut, akan diceritakan kisah pembuatan film pertama Harry Potter tersebut melalui wawancara yang dilakukan para pemainnya. Bintang utama film tersebut, Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint akan tampil di acara tersebut.





Reuni Harry Potter ini dijadwalkan untuk tayang di HBO pada 1 Januari 2022 mendatang. Tak hanya HBO, acara itu juga akan ditayangkan TBS dan Cartoon Network Warnermedia pada musim semi 2022, menjelang perilisan film spin-off Fastastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, yang dikonfirmasi oleh presiden WarnerBros Global, Tom Ascheim.



Tag: harry potter Emma Watson reuni Harry Potter Daniel Radcliffe