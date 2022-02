Jelang Tayang, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Rilis 18 Wajah Pasukan Dumbledore VS Grindelwald

ERA.id - Jelang penayangan, Warner Bros kembali merilis poster terbaru untuk film Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore, pada Selasa (22/2/2022). Pada poster terbaru ini dirilis 18 wajah karakter yang akan muncul dalam film ketiga seri Fantastic Beasts itu.



Poster tiap karakter menampilkan mereka menggenggam tongkat sihir masing-masing. Eddie Redmayne dan Jude Law akan kembali hadir sebagai pemeran karakter utama film ini, yakni sebagai Newt dan Dumbledore. Tak hanya mereka, ada juga Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudler, hingga Katherine Waterson.



Terdapat juga poster yang menampilkan Mads Mikkelsen memerankan karakter Gellert Grindelwald. Seperti diketahui, Mads didapuk memerankan karakter Grindelwald menggantikan Johnny Depp, yang tidak bisa tampil di film karena proses hukum yang melibatkanya dengan mantan istrinya, Amber Heard.

See Dumbledore's first army in the new Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore trailer on Thursday, Feb 24. #SecretsOfDumbledore