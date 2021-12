First Look Reuni Harry Potter Dirilis, Daniel Redcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint Kembali ke Hogwarts

ERA.id - HBO Max akhirnya merilis first look dari reuni film Harry Potter, yang bertajuk Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Pada gambar pertama itu menampilkan para pemeran utama film itu, yakni Emma Watson (Hermione Granger), Daniel Radcliffe (Harry Potter), dan Rupert Grint (Ron Waesley).



Bak mengulang adegan film, pada foto itu ketiganya tampak kembali ke sekolah sihir Hogwarts. Mereka berbincang dengan seru di ruang rekreasi Gryffindor, asrama yang karakter mereka tinggali dalam film tersebut.



"Seperti mereka tidak pernah pergi. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premiers New Year's Day on HBO Max," keterangan unggahan tersebut.





Sementara itu, kabar reuni spesial ini diumumkan pada bulan November 2021 lalu. Reuni ini dikabarkan akan berisi wawancara dan percakapan dari antar pemain. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts akan tayang perdana secara ekslusif di HBO Max, pada 1 Januari 2022 mendatang.

Tag: harry potter Emma Watson reuni Harry Potter Daniel Radcliffe Rupert Grint