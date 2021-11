Kalah Saing dari Henry Cavill, Jamie Dornan Datangi Bos Marvel Demi Perankan Superhero

ERA.id - Bintang film Fifty Shades of Grey, Jamie Dornan mengaku datangi bos Marvel demi membintangi film superhero. Dornan mengaku sejak kalah dari Henry Cavill dirinya menjadi lebih ambisius.



Pengakuan cukup mengejutkan itu disampaikan oleh Jamie Dornan bersama The New York Times belum lama ini. Di mana dalam kesempatan itu dia mengaku kehilangan peran Superman akibat kalah dari Henry Cavill.



Kekalahan itu rupanya membawa Jamie menjadi lebih ambisius dalam berkarier. Dia mengaku telah menemui presiden Marvel Studios Kevin Feige tentang minatnya untuk bergabung dengan MCU.



