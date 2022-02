Jamie Dornan Bergabung dengan Gal Gadot di Film Heart of Stone

ERA.id - Aktor Jamie Dornan resmi bergabung dengan Gal Gadot dalam film terbaru Netflix dan Skydance, Heart of Stone. Keduanya akan beradu akting di film bergenre thriller mata-mata internasional.



Bergabungnya Dornan di film Heart of Stone dikonfirmasi langsung oleh Gal Gadot lewat unggahan di Instagram-nya. Dalam unggahan itu, Gadot membagikan tangkapan layar dari pemberitaan Deadline tentang hal tersebut.



"Selamat bergabung di Heart of Stone @jamiedornan mari kita bersenang-senang bersama dan bersenang-senang melakukannya. Tidak sabar untuk memulai perjalanan ini @netflix," tulis Gal Gadot di keterangan.



