Film Venom 3 Akan Digarap, Dijamin Sajikan Cerita Lebih Seru

ERA.id - Setelah merilis film Venom 3 atau Venom: Let There Be Carnage, lanjutan film tersebut kini sudah akan diproduksi. Mulainya produksi film Venom 3 ini dikonfirmasi langsung oleh sang produser, Amy Pascal.



Amy menjelaskan proses penggarapan film ketiga tersebut sudah mulai dilakukan beberapa bulan yang lalu. Mereka kini masih dalam tahap awal penggarapan, karena Amy yang juga merupakan produser Spider-Man: No Way Home masih ingin fokus ke perilisan film tersebut.



"Kami sedang dalam tahap perencanaan, tetapi yang menjadi fokus kami sekarang adalah membuat semua orang datang dan menyaksikan No Way Home," ujar Amy Pascal, dilansir dari NME.



