Alami Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting, Susan Sameh Ngadu ke Produser: Aku Masih Ingat Mukanya

ERA.id - Susan Sameh membuat pengakuan mengejutkan tentang hal kurang menyenangkan yang dialaminya. Susan mengaku mengalami dan menjadi korban pelecehan seksual di lokasi syuting Dear Nathan: Thank You Salma.



Pelecehan seksual yang dialami oleh Susan Sameh ini disampaikan lewat sebuah video YouTube Bacot Television beberapa waktu lalu. Susan mengaku dia dilecehkan oleh enam orang yang bekerja di tim produksi film yang dibintanginya.



"Syuting ini (Dear Nathan: Thank You Salma) aku dilecehin sama sekitar enam orang," kata Susan Sameh di YouTube Bacot Television, Senin (31/1/2022).



