Segera Tayang Film Dear Nathan: Thank You Salma, Angkat Isu Pelecehan Seksual

ERA.id - Film penutup dari trilogi Dear Nathan, yaitu Dear Nathan: Thank You Salma akan segera menyapa penggemar. Tak sekadar kisah romantis seorang remaja, film ini juga mengangkat isu tentang pelecehan seksual terhadap perempuan yang kerap terjadi.



Penulis novel film tersebut, Erisca Febriani menjelaskan bahwa Dear Nathan: Thank You Salma sangatlah spesial. Selain seri penutup, film ini mengangkat isu kekerasan seksual dan memiliki banyak pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat.



"Sebagai seri penutup, aku mau ini memberikan kesan yang baik banget untuk pembaca atau penonton semuanya. Ini spesial karena ada isu yang diangkat. Melalui Nathan dan Salma aku angkat isu pelecehan seksual. Menurutku ini isu yang sangat penting untuk dibahas. Apalagi film dan juga lagu adalah media yang baik untuk menyampaikan pesan, tetapi tidak terkesan menggurui," kata Erisca, saat konferensi pers di XXI Epicentrum, dikutip Jumat (7/1/2022).



Tag: Jefri Nichol Amanda Rawles dear nathan thank you salma