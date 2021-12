Jefri Nichol dan Amanda Rawles Kasih Kejutan di Film Dear Nathan Thank You Salma, Soal Apa?

ERA.id - Jefri Nichol dan Amanda Rawles kembali dipertemukan dalam film trilogi Dear Nathan, Dear Nathan: Thank You Salma. Keduanya berbagi cerita tentang kejutan untuk penggemar perihal perubahan karakter sejak film pertama dirilis.



Film Dear Nathan: Thank You Salma disutradarai oleh Kuntz Agus, yang kembali menunjukkan karakter Salma dan Nathan. Menariknya dari film kali ini adalah babak akhir dari kisah Salma dan Nathan yang sudah beranjak dewasa.



Amanda Rawles pemeran Salma mengatakan karakternya di film kali ini mengalami banyak perubahan. Salma di film terakhir ini menjadi lebih berani dan dewasa dari sebelumnya yang dikenal pemalu.



Tag: Jefri Nichol Amanda Rawles dear nathan thank you salma