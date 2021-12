Dapat Rating Hanya 43 Persen, Kritikus Sebut The King's Man Film Gagal

ERA.id - Berbagai kritikan buruk didapatkan oleh The King's Man oleh sejumlah kritikus film di situs Rotten Tomatoes. Film ini hanya mendapat rating 43 persen dari para kritikus di situs tersebut, dan bahkan disebut sebagai film gagal.



Film The King's Man disebut gagal menyaingi dua film sebelumnya, yakni Kingsman: The Secret Service (2014) dan Kingsman: The Golden Circle (2017). Kritikus menilai banyak aspek ikonik dari dua film sebelumnya yang hilang di The King's Man.



Richard Roeper, kritikus dari Chicago Sun Times menyatakan bahwa film ini gagal menyajikan humor satir dan aksi petualangan, yang menjadi keunggulan dua film terdahulunya.



