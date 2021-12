Sukses Besar, Spider-Man: No Way Home Jadi Film Era Pandemi Pertama yang Raih Penghasilan 1 Miliar Dolar

ERA.id - Kesuksesan besar diraih Spider-Man: No Way Home dengan menjadi film era pandemi pertama mendapat penghasilan mecapai 1 miliar dolar. Rekor tersebut berhasil didapatkan film tersebut hanya dalam 12 hari penayangan.



Dilansir dari Screenrant, film yang dibintangi Tom Holland ini secara global meraih pendapatan 1,054 miliar dolar atau setara dengan Rp14,9 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara film lainnya yang tayang sejak pandemi COVID-19 mulai pada 2020 lalu.



Sebelumnya, film dengan pendapatan tertinggi era pandemi dipegang oleh film asal China, The Battel at Lake Changjin. Film ini berhasil meraih total 902,5 juta dolar atau setara dengan Rp12,8 triliun.



