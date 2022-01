3 Fakta Menarik 'All of Us are Dead', Drama Korea Terbaru tentang Teror Zombie yang Mencekam di Sekolah

ERA.id - Netflix kembali menyapa penggemar dengan drama Korea terbaru, yang berjudul All of Us are Dead. Drama ini siap membawa keseruan baru bagi para penggemar, terlebih untuk meraka yang menyukai genre horor tentang zombie.

Sebelum menyaksikan drama ini, yuk simak dahulu beberapa faktanya berikut ini.

1. Diadaptasi dari webtoon horor zombie

All of Us are Dead (Instagram)

Drama ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul Now at Our School, karya Joo Dong Geun. Drama ini akan menggambarkan situasi mencekam yang terjadi di sebuah sekolah, karena terinfeksi virus zombie.



Para siswa yang terjebak di sekolah akan berusaha mati-matian untuk menghindari jadi zombie dan keluar dari sekolah. Fokus cerita drama ini akan menyajikan kondisi para siswa yang berjuang bertahan hidup dalam ruang terbatas dan sifat mengerikan manusia yang muncul di situasi mengerikan.

2. Dibintangi oleh sederet artis muda berbakat

Mengambil cerita tentang anak sekolah, drama ini dibintangi oleh sederet artis muda berbakat Korea Selatan, yang memerankan karakter para pelajar. Berbagai bintang muda yang tampil adalah Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Choi Yi Hyun, Park Salomon, dan aktor pendatang baru Yoo In Soo.



Mereka nantinya akan memerankan berbagai karakter mulai dari siswa populer, ketua kelas, siswi terpintar, hingga siswa yang nakal dan badung. Dengan tampilnya aktris dan aktor muda, drama ini diharapkan mampu membawa cerita yang lebih menyegarkan.

3. Penayangan sempat tertunda

Penayangan drama ini sebelumnya sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Drama ini awalnya akan ditayangkan pada Agustus 2020 lalu, namun tidak jadi karena kasus positif semakin meningkat di Korea Selatan. Meski demikian, penantian akan segera terbayarkan dengan drama ini ditayangkan pada 28 Januari 2022.

