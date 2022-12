Lampaui Rating Sky Castle, Fakta Menarik Drama Reborn Rich yang Dibintangi Song Joong Ki

ERA.id - Drama terbaru JTBC, Reborn Rich, sukses meraih rating tertinggi sejak tayang perdana. Drama yang dibintangi Song Jong Ki ini melampaui rating dari drama Sky Castle yang populer di tahun 2018.



Menurut Nielsen Korea, episode terbaru drama fantasi ini meraih rating nasional rata-rata 24,9 persen. Presntase ini menandakan lonjakan signifikan dari episode sebelumnya.



Bukan hanya meraih rating tertinggi saja, Reborn Rich juga sukses mengalahkan Sky Castle yang saat itu memperoleh 23,8 persen. Dengan angka tersebut, Reborn Rich masuk ke urutan kedua setelah The World of the Married yang memegang skor tertinggi dalam sejarah jaringan kabel Korea.



Menjelang dua episode terakhirnya, berikut ini fakta menarik dari drama Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki

Adaptasi novel web legendaris Korea

fakta drama reborn rich (Dok: instagram/jtbcdrama)

Berbeda dari drama populer lainnya seperti All Of Us Are Dead dan Yumi's Cells, Reborn Rich diadaptasi dari web novel, bukan webtoon.



Novel web Reborn Rich diterima dengan sangat baik sehingga disebut sebagai salah satu novel web paling legendaris di Korea Selatan.



Meski diadaptasi dari novel web, beberapa karakter dan bagian tertentu telah dimodifikasi dan ditulis ulang untuk kepentingan drama.

Sutradara menunggu Song Joong Ki empat tahun

Demi kesuksesan Reborn Rich, sutradara dilaporkan rela menunggu jadwal kosong dari Song Joong Ki. Hal ini lantaran Song Joong Ki menolak tawaran pertama karena terlibat di drama Vicenzo.



Padahal waktu produksi Reborn Rich ini sudah disiapkan sejak 2018. Namun sayang karena jadwal yang bentrok membuat sutradara menunda produksi karena ingin Song Joong Ki menjadi pemeran utama.



Alhasil setelah menyelesaikan Vicenzo, Song Joong Ki langsung ditawari peran dan meninjau tawaran tersebut. Setelah dua bulan ditawari bergabung, mantan suami Song Hye Kyo itu akhirnya ikut bergabung dan beradu akting dengan Lee Sung Min.

Drama Korea pertama yang tayang tiga kali seminggu

fakta drama reborn rich (Dok: instagram/jtbcdrama)

Kebanyakan drama di Korea tayang sekali atau dua kali dalam seminggu. Namun, Reborn Rich adalah drama Korea pertama dalam sejarah yang ditayangkan tiga kali seminggu dari Jumat hingga Minggu.



Salah satu alasan terkuat ialah karena sutradara ingin mengetahui prefensi penonton apakah suka menunggu satu minggu penuh untuk satu atau dua episode, atau menonton seri sekaligus, atau menonton tiga episode dalam seminggu.

Drama Korea pertama yang tayang di lima layanan video OTT

Layanan video over-the-top (OTT) mengacu pada platform streaming video seperti Netflix, Disney+, dan Viu. Namun khusus drama Reborn Rich mendapat kesempatan tayang di lima layanan video OTT.



Kesempatan ini pun menjadikan Reborn Rich menjadi drama Korea Selatan pertama yang tayang di lima situs OTT seperti Netflix, Disney+, TVING, Wavve, dan WATCHA.



Selain itu, bagi penonton di luar Korea Selatan bisa menyaksikan drama tersebut di OTT seperti Viu dan Rakuten VIKI.

Song Joong Ki bergabung karena aktor Lee Sung Min

fakta drama reborn rich (Dok: instagram/jtbcdrama)

Salah satu fakta mengejutkan alasan Song Joong Ki bergabung dengan Reborn Rich ialah aktor Lee Sung Min. Hal ini diakui oleh Song Joong Ki saat konferensi pers perdana Reborn Rich.



Selama konferensi pers, dia menjelaskan bahwa ia ingin memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan Lee Sung Min di masa lalu, namun sayang hal itu tidak berhasil.



Hingga akhirnya saat nama Lee Sung Min menjadi bagian Reborn Rich, Song Joong Ki langsung menerima tawaran tersebut. Bahkan bila tidak ada Lee Sung Min, Song Joong Ki akan menolak tawaran casting tersebut.

Reuni Song Joong Ki dengan penulis naskah

Drama Reborn Rich menandai reuni antara penulis Kim Tae Hee dan Song Joong Ki. Keduanya sempat terlibat dalam sebuah proyek drama di tahun 2010 yaitu Sungkyunkwan Scandal.



Diduga salah satu alasan Song Joong Ki menerima tawaran casting karena keprcayaan dan keyakinan yang ia miliki pada penulis Kim Tae Hee.



Itulah sederet fakta drama Reborn Rich yang saat ini tayang di Korea Selatan dan di lima layanan video OTT. Reborn Rich sendiri akan mengakhiri kisahnya pada 24 dan 25 Desember mendatang.