Di Luar Prediksi, Film Cinderella Salip Spider-Man: No Way Home di Academy Awards

ERA.id - Secara mengejutkan film Cinderella salip Spider-Man: No Way Home di Academy Awards 2022, dalam nominasi Fan Favorite Movie. Seperti diketahui, kategori tersebut ditambahkan oleh Academy Awards untuk mengetahui apakah film benar-benar disukai atau menjadi favorit penggemar.



Dilansir dari Screen Rant, sebelumnya Spider-Man: No Way Home sudah digadang-gadang akan menjadi film yang menyabet piala kategori tersebut. Namun di luar prediksi, film musikal Cinderella yang dibintangi Camila Cabello saat berada di posisi puncak.



Meski demikian, hasil saat ini bukanlah hasil akhir untuk dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori tersebut. Peraturan pemilihan pemenang kategori tersebut adalah penggemar dapat menuliskan di Twitter film yang menjadi favorit mereka setidaknya 20 kali dalam sehari.



Tag: Cinderella Spider-Man: No Way Home Academy Awards