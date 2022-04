Johnny Depp 'Ogah' Bintangi Pirates of the Carribean Meski Dibayar Mahal, Sakit Hati?

ERA.id - Aktor Johnny Depp kini tengah menjalani proses persidangan kasus pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya, Amber Heard.

Pada salah satu sidangnya, Johnny sempat membahas mengenai dirinya yang tak akan mau membintangi film Pirates of the Carribean meski akan dibayar mahal oleh Disney.



"Jika Disney datang kepadamu dengan 300 juta dolar (Rp4,3 triliun) dan sejuta alpaca, tak ada satu pun di dunia ini yang akan mengembalikanmu bekerja dengan Disney untuk film Pirates of the Carribean? Benar?" tanya kuasa hukum Johnny, Ben Rottenborn kepadanya, dilansir dari People.



"Ya, itu benar," jawab Johnny.



