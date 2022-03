4 Rekomendasi Drama Korea yang Akan Tayang di Bulan Maret 2022, Ada yang Dibintangi Lee Min Ho

ERA.id - Memasuki bulan yang baru, berbagai drama Korea baru juga bermunculan. Di bulan Maret 2022 ini, terdapat beberapa drama yang begitu dinantikan karena ceritanya yang menarik dan juga dibintangi aktor ternama, salah satunya Lee Mi Ho. Apa saja dramanya? Simak ulasannya di bawah ini.

1. Crazy Love

Drama ini akan menayangkan episode perdananya pada 7 Maret 2022 mendatang. Drama ini bercerita tentang Noh Go Jin (Kim Jae Wook), seorang CEO jenius yang menerima ancaman pembunuhan. Ia nantinya memiliki sekretaris bernama Lee Shin A (Krystal Jung), yang didiagnosis menderita menyakit kronis.



Dengan menjadi sekretaris Noh Go Jin, Lee Shin A berencana balas dendam atas perlakuan buruk perusahannya. Namun, rencana tersebut berubah total setelah Lee Shin A terjebak dalam situasi berbahaya yang dihadapi Noh Go Jin, yang membawa mereka dalam hubungan tak terduga. Drama ini akan tayang di KBS2 dan bisa disaksikan di platform iQiYi.

2. Soundtrack #1

Soundtrack #1 dibintangi oleh Park Hyung Sik dan Han Soo Hee. Drama ini bertema musikal yang mengisahkan pertemanan antara seorang perempuan dan laki-laki selama 20 tahun. Akibat suatu kejadian, mereka harus tinggal bersama selama dua pekan.



Selama tinggal bersama, keduanya akan mulai menyadari perasaan masing-masing terhadap satu sama lain. Drama ini merupakan drama original Disney+ dan tayang pada 23 Maret mendatang.

3. Pachinko

Pachinko merupakan drama yang dibintangi oleh Lee Min Ho. Drama ini menceritakan tentang kisah empat generasi keluarga Korea yang terinspirasi dari buku judul sama oleh penulis Korea-Amerika, Min Jin Lee. Drama ini akan tayang di Apple TV pada 25 Maret 2022.



4. Tomorrow

Drama ini diadaptasi dari Webtoon ternama dengan judul yang sama. Bertema fantasi, drama ini mengisahkan tentang Choi Joon Woong (Rowoon SF9) yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Kemudian ia berpapasan dengan malaikat maut Goo Ryn (Kim Hee Sun) dan Lim Ryoong Goo (Yoon Ji On), yang tengah menyelamatkan nyawa orang yang ingin bunuh diri.



Setelah pertemuan itu, Choi Joon Woong bergabung sebagai malaikat maut dan menjadi anggota termuda di antara mereka. Nantinya ia juga bekerja sama dengan Park Joong Gil (Lee Soo Hyuk) ketua tim malaikat maut mereka. Drama ini tayang di Netflix.

Tag: drama korea Pachinko lee min ho