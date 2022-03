Berharap Bisa Perankan Penjahat di Sekuel The Batman, Nicolas Cage: Saya Bisa Lebih Menakutkan!

ERA.id - Aktor Nicolas Cage mengungkap ketertarikan secara langsung pada film The Batman yang dibintangi Robert Pattinson. Cage mengaku ingin bergabung dengan menjadi penjahat di sekuel The Batman.



Ketertarikan Nicolas Cage ini dia sampaikan selama festival South by Southwest (SXSW) belum lama ini. Cage mengaku dia ingin memainkan penjahat dan berlawanan langsung dengan Robert Pattinson.



"Penjahat yang dimainkan Vincent Price di acara 1960-an, Egghead, saya pikir saya ingin mencoba Egghead. Saya pikir saya bisa membuatnya benar-benar menakutkan," kata Cage, dikutip IGN, Kamis (17/3/2022).



Sebelumnya Nicolas Cage sempat memainkan film dari dunia komik seperti Ghost Rider di tahun 2007 dan sekuelnya di tahun 2011. Dia juga muncul dalam komedi Kick-Ass, serta pernah mengisi suara untuk Spider-Man Noir dan Spider-Man: Into the Spider-Verse.



The Batman disutradarai oleh Matt Reeves dan dibintangi oleh Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, dan Colin Farrell. Sejak ditayangkan, film tersebut berhasil meraih hampir 500 juta USD (Rp7,1 triliun) di box office seluruh dunia.

