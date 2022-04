Bawa-bawa Alasan Keluarga, Nicolas Cage Tolak Tawaran Film Lord of the Rings dan Matrix

ERA.id - Aktor Nicolas Cage mengungkap fakta mengejutkan dalam perjalanan kariernya sebagai pemain film. Cage mengaku menolak tawaran film Lord of the Rings dan Matrix demi keluarga.



Bintang film The Unbearable Weight of Massive Talent itu berbagi cerita tentang keputusan besarnya saat menolak tawaran film-film box office yang datang kepada dirinya. Cage dengan tegas memilih keluarga dari pada kariernya di dunia keaktoran.



"Pertama dan terpenting, tidak ada versi Nic Cage dalam kenyataan yang tidak ingin menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Tidak ada versi Nic Cage yang tidak mengutamakan keluarga daripada karier," kata Nicolas Cage, dikutip People, Kamis (21/4/2022).



