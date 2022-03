Sukses Besar, Film Dune Menang 4 Piala Sekaligus di Oscar 2022

ERA.id - Sukses besar, film Dune sudah berhasil memenangkan 4 piala sekaligus di ajang penghargaan Oscar 2022. Kemenangan ini diumumkan secara resmi oleh The Academy lewat unggahan di media sosial mereka, pada Minggu (27/3/2022).



Film yang dibintangi oleh Timothee Chalamet dan Zendaya ini berhasil menyabet piala 4 penghargaan, yakni Best Sound, Best Original Score, Best Film Editing, dan Best Production Design. Kemenangan ini sudah diprediksi, terutama untuk kategori Best Sound, karena suaranya begitu memukau dan menjadi bagian penting dari nuansa epik dari film ini.



Seperti diketahui, sejak awal penayangan, Dune sudah menerima banyak pujian yang disebut sebagai film dengan sinematik paling mengesankan di tahun 2021. Pujian tersebut juga dibuktikan dengan The Academy Awards menganugerahi film tersebut dengan masuk 10 nominasi, termasuk nominasi terpenting yakni Film Terbaik.



Tag: Film Dune Oscar 2022 The Academy Awards