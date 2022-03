Insiden Will Smith Tampar Chris Rock Jadi Perhatian Dunia hingga Diduga Settingan, Pihak Oscar Angkat Bicara

ERA.id - The Academy akhirnya buka suara terkait insiden penamparan yang melibatkan Will Smith dan Chris Rock. Pihak Oscar menegaskan tidak pernah membenarkan adanya kekerasan dalam bentuk apa pun.



Pernyataan resmi Oscar tersebut disampaikan melalui unggahan media sosial resminya, Minggu (27/3/2022) waktu setempat. Dalam pernyataannya, pihak Oscar tidak pernah membenarkan kejadian tersebut yang seharusnya dirayakan dengan suka cita.



"Akademi tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun," bunyi pernyataan resmi Oscar, Senin (28/3/2022).





The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.