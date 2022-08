Unggah Video Penyesalan Tampar Chris Rock di Panggung Oscar, Will Smith Kena Sindir

ERA.id - Chris Rock kembali memberikan sindiran kepada Will Smith terkait penamparan terhadapnya yang terjadi di panggung Oscar 2022. Sindiran tersebut diberikan Chris Rock di panggung stand up-nya, tak lama usai Will Smith mengunggah video permintaan maaf atas insiden tersebut.



Pada penampilannya itu, Chris Rock menyindir mengenai orang-orang yang menilainya sebagai korban, tetapi tidak sepenuhnya memberikan perhatian. Menurutnya juga jika banyak orang yang mengklaim diri mereka sebagai korban, maka perhatian terhadap korban sesungguhnya terabaikan.



"Semua orang berusaha menjadi korban. Jika semua orang mengklaim sebagai korban, maka tidak ada yang bakal mendengarkan korban yang sebenarnya," kata Chris Rock pada penampilannya di Atlanta, Amerika Serikat, dilansir dari Page Six.



Tag: Chris Rock will smith