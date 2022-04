Tampar Chris Rock di Oscar 2022, Netflix dan Sony Pictures Stop Proyek dengan Will Smith

ERA.id - Will Smith harus menghadapi sejumlah risiko yang merugikan dirinya usai menampar Chris Rock di panggung Oscar 2022 lalu. Ia harus menerima bahwa proyek filmnya bersama Netflix dan Sony Pictures terpaksa dihentikan pasca insiden tersebut.



Dilansir dsri Page Six, di Netflix, Will seharusnya membintangi film berjudul Fat and Loose dan berperan sebagai seorang bos penjahat. Namun, proses produksi film tersebut dihentikan usai insiden Will menampar Chris Rock di Oscar viral.



Tak hanya Netflix, Sony Pictures juga menghentikan film Bad Boys 4 yang juga dibintangi oleh Will Smith. Padahal sebelumnya, proses syuting film tersebut sudah dipersiapkan sebelum ajang penghargaan Oscar 2022 digelar. Kabar berhentinya produksi ini diumumkan bersamaan dengan ayah Jaden Smith itu menyatakan mundur dari The Academy.



