Academy Tetap Tindak Tegas Will Smith Meski Ajukan Pengunduran Diri

ERA.id - Presiden The Academy, David Rubin menjawab kabar tentang pengunduran diri yang dilakukan oleh aktor Will Smith. Academy menegaskan tetap menindak tegas Will Smith meski telah mengajukan pengunduran diri.



Melalui sebuah pernyataan resminya, David Rubin menyampaikan bahwa pihak The Academy telah menerima surat pengunduran diri dari Will Smith. Rubin menegaskan keputusan Smith untuk mundur tidak akan mempengaruhi proses disipliner yang akan diterima oleh Will Smith.



"Kami telah menerima dan menerima pengunduran diri langsung Tuan Will Smith dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Kami akan terus melanjutkan proses disipliner kami terhadap Tuan Smith atas pelanggaran Standar Perilaku Akademi, sebelum pertemuan dewan terjadwal berikutnya pada 18 April," kata David Rubin, dikutip Variety, Sabtu (2/4/2022).



Tag: will smith academy oscar will smith mengundurkan diri