Perankan Ema di Pretty Little Liars 2, Ini Rahasia Caitlin Halderman Lancar Berbahasa Malaysia

ERA.id - Caitlin Halderman didapuk memerankan Ema di serial Indonesia, Pretty Little Liars 2. Berperan sebagai Ema, yang merupakan remaja asal Malaysia membuat Caitlin harus belajar bahasa Malaysia untuk setiap dialog-dialognya.



Untuk tampil dengan baik, Caitlin ternyata memiliki rahasia tersendiri untuk mempelajarinya. Ia mengaku memang butuh waktu lama, namun sangat terbantu dengan memiliki beberapa teman asal Malaysia.



"It takes a lot of practices for me to be able untuk bisa dialek Malaysia sih. Thank God aku kenal beberapa orang yang emang tinggal di Malaysia," ujar Caitlin saat konferensi pers, di CGV Grand Indonesia, pada Kamis (7/4/2022).



