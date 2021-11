Official Trailer Spider-Man: No Way Home Dirilis, Tom Holland Lawan 5 Musuh Sekaligus

ERA.id - Sudah begitu lama dinantikan, official trailer film Spider-Man: No Way Home akhirnya resmi dirilis, pada Rabu (17/11/2021). Pada trailer tersebut menampilkan bahwa Spider-Man atau Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland akan melawan 5 musuh sekaligus.



Adapun 5 musuh tersebut adalah Green Goblin, Doctor Octopus, Sandman, Electro, dan Lizard bergantian muncul melawan Spider-Man. Musuh-musuh tersebut kecuali Lizard sudah tidak asing pastinya bagi penggemar karena mereka sudah muncul di film-film Spider-Man sebelumnya.





Kemunculan musuh lama ini merupakan dampak dari Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) yang membuka dunia multiverse. Seperti diketahui, dibukanya multiverse karena Peter Parker meminta bantuannya setelah identitasnya sebagai Spider-Man diketahui publik.



Tag: tom holland Zendaya Spider-Man: No Way Home Doctor Strange