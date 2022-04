Lama Dinanti, Marvel Studios Akhirnya Rilis Teaser Perdana Thor: Love and Thunder

ERA.id - Lama dinantikan, Marvel Studios akhirnya merilis teaser perdana film Thor: Love and Thunder, pada Senin (18/4/2022). Dalam video berdurasai 1,29 menit itu menampilkan kelanjutkan kisah Thor setelah ia bertarung melawan Thanos bersama Avengers lainnya di film Avengers: End Game.



Teaser tersebut tak hanya menampilkan Chris Hemsworth sebagai pemeran utama, tetapi juga menampilkan sejumlah aktor lainnya. Mulai dari Chris Pratt yang berperan sebagai Peter Quill dari Guardians of the Galaxy dan Tessa Thomson sebagai Valkyrie.





Tak hanya itu, teaser juga menampilkan aktor Russel Crowe sebagai Zeus dan Natalie Portman sebagai The Mighty Thor. Natalie sendiri sebelumnya sudah bermain dalam dua film Thor, berperan sebagai Jane Foster, kekasih dari sang Dewa Petir.



