Penampakan Christian Bale di Trailer Terbaru Thor: Love and Thunder, Jadi Gorr the God Butcher

ERA.id - Menjelang penayangan film Thor: Love and Thunder, Marvel Studios kembali menggoda penggemar lewat trailer terbaru, Selasa (24/5/2022).

Christian Bale sukses mencuri perhatian usai muncul sebagai Gorr the God Butcher.



Video berdurasi 02:15 menit itu dibuka dengan penampilan Taika Watiti sebagai Korg sekaligus sutradara Thor: Love and Thunder. Korg berbagi kisah tentang sosok Thor Odinson (Chris Hemsworth) yang menyelamatkan bumi untuk ke-500 kalinya.



"Izinkan saya bercerita tentang sang viking luar angkasa, Thor Odinson. Dia bukan manusia biasa, dia adalah seorang dewa," kata Korg di trailer tersebut.



Sebelumnya, Marvel Studio juga sempat membagikan trailer yang memperlihatkan keberadaan Jane Foster. Namun di trailer kali ini, Jane lebih banyak berinteraksi dengan Thor dan saling bertukar kabar satu sama lain.



"Sudah berapa lama tak jumpa? Tiga, empat tahun?" tanya Jane Foster.



"Delapan tahun, tujuh bulan, dan kira-kira enam hari," jawab Thor.



Tidak berhenti pada pertemuan dua mantan kekasih ini saja, trailer juga turut menampilkan Gorr the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale. Kemunculan ini adalah kali pertama bagi Gorr the God Butcher, penjahat utama di film Thor: Love and Thunder.



Sosok Gorr the God Butcher itu terlihat sangat mengerikan dan menyerupai alien berkulit abu-abu bermata kuning. Ia juga terlihat memakai sebuah tudung berwarna senada dengan kulitnya.



"Satu-satunya yang dipedulikan oleh para dewa adalah dirinya sendiri. Sehingga inilah sumpahku: semua dewa akan mati," ucap Gorr.



Transformasi Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher ini pun sukses mengejutkan penggemar. Tampilan yang mengerikan itu bahkan nyaris tidak dikenali oleh para penggemar.



Selain Hemsworth dan Portman, Thor: Love and Thunder juga dibintangi oleh Tessa Thompson dan Russell Crowe, ditambah Chris Pratt dan Dave Bautista dari Guardians of the Galaxy.



Film ini adalah angsuran keempat dari franchise Thor dari Marvel Cinematic Universe, setelah Thor: Ragnarok tahun 2017 yang diterima dengan baik, juga disutradarai oleh Waititi.

Sementara Portman tidak muncul dalam film itu, dia memerankan kekasih Thor Jane di dua film pertama, Thor dan Thor 2011: The Dark World pada 2013.



Thor: Love and Thunder dijadwalkan rilis di bioskop pada 8 Juli 2022 mendatang.





